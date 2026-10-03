जम्मू-कश्मीर: राजौरी में LoC पार कर भारत पहुंची PoK की महिला, जवानों ने बॉर्डर पर पकड़ा

जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) की एक महिला को हिरासत में लिया है।

सेना की गश्ती टीम ने लाम सेक्टर के पास महिला की संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए उसे रोका। प्रारंभिक पूछताछ के बाद महिला को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।

हिरासत मे ले की पूछताछ

अधिकारियों के अनुसार सेना की एक गश्ती टीम एलओसी के पास नियमित निगरानी कर रही थी। इसी दौरान जवानों ने लाम क्षेत्र में एक महिला को भारतीय क्षेत्र की तरफ आते हुए देखा। एलओसी के संवेदनशील क्षेत्र में उसकी मौजूदगी को देखते हुए जवानों ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की।

हिरासत में ली गई महिला की पहचान सामिया अजीम पुत्री मोहम्मद अजीम, निवासी खुईरेट्टा, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के रूप में हुई है। सेना के जवानों ने महिला से प्रारंभिक पूछताछ की और उसके भारतीय क्षेत्र में पहुंचने के संबंध में जानकारी हासिल की।

गलती से भारत की सीमा पर पहुंची महिला प्रारंभिक पूछताछ के बाद सेना ने महिला को नौशहरा पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भी महिला से पूछताछ की। पुलिस के समक्ष महिला ने दावा किया कि वह अनजाने में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंच गई थी।

अधिकारियों के अनुसार महिला द्वारा बताए गए कारणों और उसकी एलओसी पार करने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि महिला वास्तव में गलती से भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था। इस संबंध में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जा रही है।

महिला से पूछताछ कर तथ्यों को जुटा रही पुलिस राजौरी-पुंछ क्षेत्र में नियंत्रण रेखा अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है और सुरक्षा बल लगातार इलाके में निगरानी रखते हैं। एलओसी के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि को लेकर सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरतती हैं।

ऐसे में महिला की मौजूदगी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया है। महिला को पुलिस के हवाले किए जाने के बाद संबंधित एजेंसियां उसके दस्तावेजों और पहचान से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही हैं। इसके अलावा उसके भारतीय क्षेत्र में पहुंचने के रास्ते और समय को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही महिला के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां महिला से पूछताछ कर मामले से जुड़े तथ्यों को जुटा रही हैं।