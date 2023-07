Rajouri में मौलवी ने छठी के छात्र को जमकर पीटा, मदरसे के अंदर जंजीरों से बांद कर रखा; FIR दर्ज

राजौरी शहर से सटे दस्सल पुल्लिलियां गांव में मदरसे में एक मौलवी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। मौलवी ने छठी कक्षा के छात्र की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे तीन दिन तक मदरसे में जंजीरों से बांध कर रखा। किसी तरह से बच्चा वहां से भाग निकला और राजौरी शहर में पहुंच स्थानीय लोगों को आपबीती सुनाई। मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज लिया गया है।

