पीर पंजाल में बर्फबारी से पुंछ में बढ़ी ठंड, बर्फ से ढकी चोटियां बनीं आकर्षण का केंद्र; मुगल रोड पर यातायात जारी

जागरण संवाददाता, पुंछ। पीर पंजाल पर्वतमाला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ा दी है, वहीं सीमावर्ती जिला पुंछ में ठंड का असर तेज होने लगा है। बर्फ से ढके पहाड़ पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि तापमान में गिरावट के चलते मैदानी क्षेत्रों में भी सुबह और शाम ठंड अधिक महसूस की जा रही है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाने लगे हैं और सर्दी से बचाव के लिए एहतियात बरत रहे हैं।

पुंछ को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड के ऊंचाई वाले हिस्सों में भी बर्फबारी हुई है। हालांकि, फिलहाल मार्ग पर यातायात जारी है। सड़क पर बर्फ जमा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। संबंधित कर्मचारी मार्ग की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, ताकि यातायात सुचारु बना रहे।

पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने वालों के लिए सलाह पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदलने की संभावना को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रियों को सफर शुरू करने से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। विशेषकर ऊंचाई वाले हिस्सों में वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी है।

पर्यटक बर्फबारी के बाद के नजारों का आनंद ले रहे पीर पंजाल की चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर से क्षेत्र के प्राकृतिक नजारे बेहद आकर्षक हो गए हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के बाद के नजारों का आनंद ले रहे हैं।