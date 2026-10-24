कश्मीर में ठंड बढ़ी, पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में शनिवार को मौसम ने फिर करवट बदली। सिंथन टॉप, साधना टॉप और राजदान टॉप समेत कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई। अनंतनाग को जोड़ने वाले सिंथन टॉप पर भी सुबह हल्की बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी और बारिश के चलते घाटी में तापमान में और गिरावट आई। पहले से ही सामान्य से नीचे चल रहे तापमान के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया। हालांकि, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है।

गौरतलब है कि पहाड़ों पर हालिया बर्फबारी व निचले इलाकों में हुई बारिश ने घाटी के तापमान में गिरावट लाई थी, जिसके चलते समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई थी। हालांकि इस बीच मौसम शुष्क रहा, अलबत्ता ठंड का प्रकोप जारी रहा।

शनिवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली और उच्च पर्वतीय इलाकों में फिर से ताजा बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई। हल्की बर्फबारी का सिलसिला रुक-रुककर जारी रहा प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंथन टॉप, राजदान टॉप, अफरवट और साधना टॉप समेत घाटी के उच्च पर्वतीय इलाकों में तड़के शुरू हुआ हल्की बर्फबारी का सिलसिला दिनभर रुक-रुककर जारी रहा। ताजा बर्फबारी के चलते उक्त इलाके बर्फ की पतली चादर से ढक गए हैं।

इधर, श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में हल्की बारिश हुई। श्रीनगर में सुबह हल्की रिमझिम बारिश के बाद दिनभर मौसम शुष्क रहा। हालांकि, आसमान पर बादल छाए रहे। वहीं, अन्य निचले इलाकों में दिनभर रुक-रुककर हल्की बूंदाबांदी होती रही।