सेना के ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर नौशहरा, पुंछ में गोलीबारी

राजौरी, [जागरण संवाददाता]। जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस, आरआर और सीआरपीएफ द्वारा हंदवाड़ा और यूनिसू में चलाए गए एक ऑपरेशन में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि एक आतंकी जिंदा भी सेना के हाथ लगा है।

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने बताया कि बीती सारी रात बारिश होती रही, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक बाहर डटे रहे और आतंकियों को आखिरकार मार गिराया। उन्‍होंने बताया कि पुलिस, आरआर और सीआरपीएफ द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं। उधर पाकिस्तानी सेना ने नौशहरा के भवानी और पुंछ के शाहपुर सेक्टर में भारी गोलाबारी की। भारतीय सेना ने भी इसका करारा जवाब दिया। दोनों सेक्टरों में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम करीब आठ बजे पाकिस्तानी सेना ने अचानक शाहपुर सेक्टर व भवानी सेक्टर में सैन्य चौकियों के साथ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। दोनों सेक्टरों में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार शेल दागे गए। पाकिस्तानी सेना इस गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रही है, जिसे भारतीय सेना के जवान सफल नहीं होने दे रहे हैं। बर्फबारी से पहले पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए गोलाबारी कर रहा है। कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है। इससे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

गौरतलब है कि शनिवार को भी पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए स्नाइपर शॉट में सेना का सूबेदार घायल हो गया था। पिछले कुछ समय से पाकिस्‍तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्‍लंघन किया जा रहा है।

J&K: 3 terrorists gunned down & one civilian also lost her life during encounter that started late last night in Handwara's Unisoo. Search ops still underway. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/JQ3eaWpASH