पुंछ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, ढूंढ निकाला आतंकियों का ठिकाना; AK-47 व 6 ग्रेनेड बरामद

जागरण सवांददाता, पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है।

मंगलवार, 13 अक्टूबर को सुरनकोट इलाके के सजवान सेक्टर स्थित सथरबन के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया है।

सेना की आरआर (RR) बटालियन, रोमियो फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मौके से एक AK-47 राइफल, 30 राउंड गोलियां, 6 हैंड ग्रेनेड और मेडिकल सप्लाई बरामद की गई है।

बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को वहीं पर नष्ट किया नष्ट

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह ऑपरेशन सुरनकोट सेक्टर की RR बटालियन, रोमियो फोर्स और J&K पुलिस ने खास जानकारी के आधार पर चलाया था।

उन्होंने बताया कि इलाके की बारीकी से तलाशी लेने पर एक प्राकृतिक गुफा मिली, जिसमें एक AK-47 राइफल, 30 राउंड गोलियां, छह ग्रेनेड और मेडिकल का सामान छिपाकर रखा गया था।

उन्होंने आगे बताया कि बाद में बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को वहीं पर नष्ट कर दिया।

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