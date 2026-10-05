LoC के पास सेना की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, मेंढर में गश्त के दौरान मिलीं 2 लैंडमाइन्स

जागरण संवाददाता, पूंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास सेना ने सोमवार को दो लैंडमाइन्स का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, दोनों बारूदी सुरंगें मेंढर सेक्टर के बसूनी टॉप इलाके में सीमा बाड़ के पास सेना की गश्ती पार्टी को मिलीं।

अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 9:50 बजे गश्त के दौरान सेना के जवानों की नजर संदिग्ध विस्फोटक उपकरणों पर पड़ी। इसके बाद एहतियात के तौर पर इलाके को घेर लिया गया और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया।