जम्मू-कश्मीर के पुंछ में भीषण सड़क हादसा, टिपर और ई-ऑटो की टक्कर में एक की मौत और 3 घायल

जागरण संवाददाता, पुंछ। रविवार को पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में छज्ला के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, इस हादसे में JK03P-4262 रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एक टिपर और JK12E-0749 रजिस्ट्रेशन नंबर वाला एक ई-ऑटो शामिल थे। टक्कर के कारण ई-ऑटो में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को मेडिकल कॉलेज राजौरी में किया गया रेफर

हादसे की सूचना मिलते ही, पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. परवेज अहमद खान के निर्देश पर और मेंढर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (BMO) डॉ. गजाला चौधरी की देखरेख में, 108 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।

घायलों को सरकारी उप-जिला अस्पताल, मेंढर ले जाया गया, जहां उन्हें PM-RAHAT योजना के तहत आपातकालीन चिकित्सा उपचार दिया गया। जांच, एक्स-रे और अन्य जरूरी परीक्षणों के बाद, चारों घायलों को बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC), राजौरी रेफर कर दिया गया।

घायलों की पहचान रहीम (23), पुत्र मो. शबर; मो. शबर (35), पुत्र मुश्तरी; इरफान अहमद (17), पुत्र इशफाक अहमद; और मो. महरूफ (25), पुत्र मो. सादिक के रूप में हुई है और ये सभी नार मनकोट के रहने वाले हैं।

हालांकि, GMC राजौरी ले जाते समय रास्ते में ही रहीम की चोटों के कारण मौत हो गई। बाकी तीन घायलों का इलाज अभी GMC राजौरी में चल रहा है। हादसे की जगह से घायलों को निकालने से लेकर उनके इलाज और रेफर करने तक की पूरी चिकित्सा प्रक्रिया की निगरानी पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने खुद की। इस बीच, पुंछ के CMO डॉ. परवेज अहमद खान ने आम जनता, विशेषकर वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने से बचें, और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।