जम्मू-कश्मीर: कठुआ पुलिस लाइन के पास पटाखों से भड़की भीषण आग; हथियारों के पास पहुंची लपटें; टला बड़ा विस्फोट

जागरण संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पुलिस लाइन पर दीपावली वाली रात अचानक भीषण आग लग गई। आग की इस घटना में पुलिस लाइन परिसर में रखा कबाड़ जलकर पूरी तरह खाक हो गया।

हालांकि, एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल टल गया, क्योंकि जिस जगह कबाड़ में आग लगी थी, ठीक उसी के नजदीक पुलिस के हथियार और अन्य जरूरी साजो-सामान रखे हुए थे।

यह घटना रविवार देर रात की है। पुलिस लाइन परिसर में रखे कबाड़ से अचानक आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

हालात इतने खराब हो गए कि आग की लपटें पास में ही रखे पुलिस हथियारों और अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की तरफ बढ़ने लगीं। समय रहते आग पर काबू न पाया जाता, तो हथियारों के संपर्क में आने से बड़ा विस्फोट या भारी नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि आग हथियारों तक नहीं पहुंची।