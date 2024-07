Kathua Encounter: 'आतंकवाद बड़ी समस्या... दूर नहीं जा सकते', पांच जवानों के बलिदान और हमले पर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?

पीटीआई, श्रीनगर। जम्मू संभाग के कठुआ जिले में सोमवार गश्त पर निकले दो सैन्य वाहनों पर घात लगाए आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में जेसीओ समेत पांच सैन्यकर्मी बलिदान हो गए, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है।

VIDEO | Kathua Encounter: “We have been saying time and again that militancy is a problem in Jammu and Kashmir. You can’t wish it away. This government (referring to BJP) had convinced itself that somehow 5 August, 2019 (abrogation of Article 370) is the solution to all problems… pic.twitter.com/Tpm1RKA4UD