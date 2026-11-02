जम्मू-कश्मीर: बसोहली के पूर्व विधायक जगदीश राज स्पोलिया का निधन, लंबे समय से बीमार थे; जितेंद्र सिंह ने जताया दुख

डिजिटल, डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक जगत से दुखद खबर सामने आई है। बसोहली के पूर्व विधायक जगदीश राज स्पोलिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार ने सोमवार को उनके निधन की जानकारी दी। स्पोलिया के निधन की खबर से उनके समर्थकों और परिचितों में शोक की लहर है।

स्पोलिया के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। कठुआ के बसोहली निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक रहे स्पोलिया पहली बार 1987 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे। भाजपा-कांग्रेस के बीच बदलता रहा राजनीतिक सफर बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1999 में भाजपा में शामिल हो गए। 2008 में वे भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वे फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके।

बाद में वे फिर भाजपा में लौट आए, लेकिन बीमारी के कारण लंबे समय तक बिस्तर पर ही रहे। रविवार शाम को उनके आवास पर उनका निधन हो गया। सोमवार सुबह बसोहली के शांति घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी श्रद्धांजलि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'X' पर एक पोस्ट के जरिए स्पोलिया के निधन पर दुख जताया और इस खबर को 'बेहद दिल तोड़ने वाली और मर्मांतक' बताया। मंत्री ने कहा, 'जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और इस क्षेत्र के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं।'