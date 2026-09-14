सन्याल में नागदेवता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, दूध और रोट चढ़ाकर मांगी मन्नतें

संवाद सहयोगी, हीरानगर। उपमंडल के कंडी क्षेत्र के सन्याल स्थित बाबा सुरगल एवं नागदेवता के देवस्थान पर नागपंचमी मेले का शुभारंभ हो गया है। हालांकि, नागपंचमी का पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा, लेकिन यहां पारंपरिक रूप से मेला करीब एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाता है।

रविवार को क्षेत्र के दूरदराज गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु देवस्थान पर पहुंचे और नागदेवता के दर्शन कर दूध, रोट आदि चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मेले को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखा। सुबह से ही देवस्थान पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं के लिए मन्नतें मांगीं। सन्याल स्थित नागदेवता का यह देवस्थान क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां हर वर्ष नागपंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देवस्थान कमेटी की ओर से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर, आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।