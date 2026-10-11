जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार में कहां फंस रहा पेंच, CM उमर अब्दुल्ला के सामने क्या है चुनौती? जानिए सियासी मायने  

राज्य ब्यूरो, जम्मू। दो वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे जम्मू-कश्मीर के लोगों को उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द मिलने की संभावनाएं हैं। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार केवल राजनीतिक फेरबदल का विषय नहीं है, बल्कि यह सरकार की कार्यशैली, क्षेत्रीय संतुलन और जनअपेक्षाओं से भी जुड़ा हुआ है।

लंबे समय तक केंद्रशासित प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद जनता को निर्वाचित सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार के लिए अवसर भी है और चुनौती भी।मंत्रिमंडल विस्तार की स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की होगी।

जम्मू और कश्मीर, दोनों क्षेत्रों की आकांक्षाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना सरकार के लिए जरूरी है। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक वर्गों, युवाओं, महिलाओं और दूरदराज के इलाकों की समस्याओं को प्राथमिकता देना भी महत्वपूर्ण होगा। मंत्रियों के चयन में यदि केवल राजनीतिक समीकरणों को महत्व दिया गया, तो जनहित के मुद्दे पीछे छूट सकते हैं।

उमर सरकार के सामने क्या है चुनौती? दूसरी बड़ी चुनौती नेशनल कान्फ्रेंस के भीतर सभी को संतुष्ट रखने की है।हालांकि यह आसान नहीं होगा। किसी नेता को मंत्री बनाने या किसी अन्य को संगठन की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय पार्टी के भीतर असंतोष पैदा कर सकता है। इसलिए नेतृत्व को राजनीतिक समझदारी और दूरदर्शिता के साथ फैसले लेने होंगे।

सरकार के सामने रोजगार, महंगाई, पर्यटन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी गंभीर चुनौतियां भी हैं। जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर चाहिए, जबकि ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और निर्वाचित सरकार के अधिकारों से जुड़े सवाल भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने हुए हैं। घोषणाओं से अधिक परिणाम चाहती है जनता मंत्रिमंडल विस्तार की वास्तविक सफलता मंत्रियों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता सुधारने में होगी। नए मंत्रियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां, समयबद्ध लक्ष्य और जवाबदेही के साथ काम करना पड़ेगा। जनता अब घोषणाओं से अधिक परिणाम चाहती है।