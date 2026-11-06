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जम्मू के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, धू-धू कर जले दो मकान

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Fri, 06 Nov 2026 07:42 AM (IST)

जम्मू के बटमालू स्थित न्यू कॉलोनी में दो रिहायशी मकानों में भीषण आग लग गई है। अचानक लगी आग के ...और पढ़ें

जम्मू के बटमालू में लगी भीषण आग। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया।

जम्मू के बटमालू में लगी भीषण आग। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया।

HighLights

  1. जम्मू के बटमालू में दो रिहायशी मकानों में आग लगी।

  2. अचानक लगी आग से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल।

  3. तेज लपटों ने दोनों घरों को पूरी तरह चपेट में लिया।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के बटमालूस्थित न्यू कॉलोनी में दो रिहायशी मकानों में आग गई है। अचानक लगे आग की वजह से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की तेज लपटों ने दोनों घरों को अपने चपेट में ले लिया है। 


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