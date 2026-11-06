जम्मू के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, धू-धू कर जले दो मकान

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू के बटमालूस्थित न्यू कॉलोनी में दो रिहायशी मकानों में आग गई है। अचानक लगे आग की वजह से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की तेज लपटों ने दोनों घरों को अपने चपेट में ले लिया है।



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