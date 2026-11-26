राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रशासनिक हित में जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 27 वित्तिय सलाहकारों / मुख्य लेखा अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती तत्काल प्रभाव से की गई है।

आदेश के अनुसार जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड में तैनात जिया-उर-रहमान को माइनिंग विभाग में वित्तिय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है। अभी तक रियाज हुसैन के पास अतिरिक्त प्रभार था।

चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल जम्मू में तैनात सरिता शर्मा को अब सूचना विभाग में वित्तिय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है।जिला कोषागार उधमपुर में ट्रेजरी ऑफिसर धीरज जंडियाल को पदोन्नत कर जम्मू-कश्मीर मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन में वित्तिय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है।

चीफ इंजीनियर आरटीआइसी जम्मू में तैनात रश्मि शर्मा को अब चीफ इंजीनियर, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जम्मू में वित्तिय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है। चीफ इंजीनियर सड़क एवं भवन निर्माण दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग में तैनात नसीर अहमद लोन को अब श्रीनगर म्यूनिसिपल करपोरेशन में वित्तिय सलाहकार/मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है।

आदेश के अनुसार नसीर अहमद राथर को किश्तवाड़ लगाया गया है। मनमीत कुमार को जम्मू-कश्मीर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन में मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है। अजय सिंह को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज ककरियाल में मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है।

मोनिका परिहार को चीफ इंजीनियर, जेके पीसीएल, जम्मू में मुख्य लेखा अधिकारी तैनात किया गया है। बिलाल हुसैन को राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू में मुख्य लेखा अधिकारी लगाया गया है। मुकेश कुमार को जम्मू-कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स कारपोरेशन में लगाया गया है। मोहित थापा को वित्त विभाग में तैनात किया गया है।