जम्मू में आतंकी संगठनों के लिए काम करने वालों पर बड़ा एक्शन, तीन अफसरों को किया सस्पेंड

Jammu पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए काम करने वालों पर जम्मू में बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने और आतंकवादियों को रसद मुहैया कराने आतंकवादी विचारधारा का प्रचार करने आतंकी वित्त जुटाने और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तीन कर्मचारियों को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है।

जम्मू में आतंकी संगठनों के लिए काम करने वालों पर बड़ा एक्शन, तीन अफसरों को किया सस्पेंड : जागरण

जम्मू, एजेंसी: पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के लिए काम करने वालों पर जम्मू में बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार ने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने और आतंकवादियों को रसद मुहैया कराने, आतंकवादी विचारधारा का प्रचार करने, आतंकी वित्त जुटाने और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तीन कर्मचारियों को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। सरकारी तंत्र और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में बैठ आतंकी और अलगाववादी एजेंडे को संरक्षण व प्रोत्साहण देने वाले तत्वों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सोमवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के एक जनसंपर्क अधिकारी फहीम असलम एक पुलिसकर्मी और एक राजस्व कर्मी को सेवामुक्त कर दिया है। इसके साथ ही बीते तीन वर्ष के दौरान आतंकियों व अलगाववादियों के साथ संबंधों के चलते सेवामुक्त हुए कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या लगभग 50 हो गई है। संबधित अधिकारियों ने बताया कि फहीम असलम के अलावा पुलिस कांस्टेबर अरशिद ठोकर और राजढस्व कर्मी मुरव्वत हुसैन मीर को सेवामुक्त किया गया है। इन तीनों के खिलाफ यह कार्रवाई सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और इनकी आतंकी व अलगाववादियों के साथ सांठ-गांठ की पुष्टि हाेने, इनके खिलाफ सभी पक्के सुबूत जमा करने के बाद ही की गई है। यह तीनों आतंकी व अलगाववादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। आतंकी व अलगाववादी एजेंडे का प्रचार करने के अलावा यह आतंकी व अलगाववादी संगठनों के लिए पैसा जमा करने, उनके कैडर के लिए सुरक्षित ठिकाने जुटाने का भी काम कर रहे थे। सभी उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों केा संज्ञान लेने के बाद प्रशान ने भारतीय संविधान की धारा 311(2) (सी) का प्रयाेग करते हुए इन तीनों केा सेवामुक्त कर दिया है। कश्मीर विश्वविद्यालय के पीआरओ को ऐसे हुई नियुक्ति उन्होंने बताया कि फहीम असलम को अलगाववादी संगठन के नेता और एक आतंकी कमांडर के दबाव में तत्कालीन कश्मीर विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रबंधन ने एक संविदा कर्मचारी के रूप में जनसंपर्क विंग में अगस्त 2008 में नियुक्त किया गया था और कुछ समय बाद उसे नियमित किया गया। इसके बाद उसे मीडिया रिर्पोटर मनोनीत किया गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व भी फहीम असलम विभिन्न समाचारपत्रों में अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई भड़काऊ और राष्ट्रविरोधी लेख लिख चुका है। वह कश्मीर से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक (जो अपनी अलगाववादी विचारधारा के लिए कुख्यात रहा है) में भी फहीम एक नियमित स्टाफर था। कश्मीर विश्वविद्यालय जो शुरु से ही अलगाववादी और आतंकियों के एक ठिकाने के रूप में कुख्यात रहा है, फहीम असलम ने अलगाववादी एजेंडे को ही बढ़ावा देने का काम जारी रखा। उसकी नियुक्ति भी बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन, साक्षात्कार के हुई है। किसी भी सरकारी संस्थान या विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पूर्व संबधित उम्मीदवार की जो सीआइडी जांच होनी होती है, फहीम के मामले में वह भी नहीं कराई गई थी। कांस्टेबल के बारे में दी ये जानकरी उन्होंने कांस्टेबल अशिरद अहमद ठोकर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह वर्ष 2006 में जम्मू कश्मीर पुलिस के सशस्त्र बल में भर्ती हुआ था। वर्ष 2009 में उसने अपना स्थानांतरण पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग में कराया। उसने लेथपोरा स्थित पुलिस के कमांडो सेंटर में बीआरटीसी बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। इसके बाद वह श्रीनगर में पुलिस के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों व संरक्षित व्यक्तियों संग अंगरक्षक या फिर ड्राइवर के रूप में कार्यरत रहा है। वह पत्थरबाजी में भी लिप्त रहा है और विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए पुलिस के भीतर एक मुखबिर के तौर पर काम करता था। वह आतंकियों और उनके हथियारों एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने का काम भी करता था।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN