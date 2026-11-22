जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार हो चुके वेस्ट टू वंडर पार्क, जिसे तवी वंडर लैंड का नाम दिया गया है, के प्रति लोगों की दीवानगी लगातार बढ़ रही है। 6 अगस्त को हुए उद्घाटन के बाद से अक्टूबर तक 2,20,832 पर्यटक इस अनूठे पार्क का दीदार कर चुके हैं। कबाड़ से गढ़ी गई कलाकृतियों और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह पार्क इन दिनों शहरवासियों और पर्यटकों का पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बना हुआ है। शनिवार और रविवार को यहां परिवारों और बच्चों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है।

करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस पार्क को देखने के लिए विभिन्न स्कूल बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं तो दरबार मूव होने के साथ ही श्रीनगर से जम्मू पहुंचने वालों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बन गया है।

शाम ढलते ही रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाता यह पार्क हर किसी को आनंदित कर रहा है। बच्चों के लिए विशेष आयोजन पार्क की ओर बच्चों का रुझान बढ़ाने और उनमें रीसाइक्लिंग व संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने के लिए 21 और 22 नवंबर को परिसर में विशेष क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके जरिए बच्चे खेल-खेल में कला और पर्यावरण संरक्षण की बारीकियां सीख सकेंगे।

तवी किनारे बनी है ये कलाकृतियां अंतरराष्ट्रीय धरोहरें : जापान का ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर तोड़ाई-जी, मिस्र के गीजा पठार की पौराणिक मूर्ति स्फिंक्स, इटली के रोम का विशाल एंफीथियेटर कोलोसियम, कंबोडिया स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट, अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस, पेरिस का एफिल टावर और भूटान का पवित्र बौद्ध मठ टकसंग मोनास्ट्री।

राष्ट्रीय धरोहरें : 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित जयपुर का हवा महल, गुजरात में सरदार पटेल को समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू आफ यूनिटी, 1724 में बनी दिल्ली की खगोलीय वेधशाला जंतर-मंतर, मुंबई का ऐतिहासिक गेटवे आफ इंडिया और आगरा का विश्व धरोहर ताजमहल।

स्थानीय गौरव : चिनाब नदी के किनारे 1802 में राजा आलम सिंह द्वारा बनवाया गया अखनूर फोर्ट और रियासी जिले में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब वैली ब्रिज (359 मीटर), जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है।