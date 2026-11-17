जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू आने-जाने वालों के लिए जरूरी खबर है। सर्दियों में कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उत्तर रेलवे ने जम्मू-तवी और काठगोदाम के बीच चलने वाली दो साप्ताहिक ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद करने का फैसला किया है।

यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन नंबर 14695 (काठगोदाम-जम्मू तवी) 12 जनवरी से 2 मार्च 2027 तक रद रहेगी। यह ट्रेन हर मंगलवार को चलती है। वहीं, ट्रेन नंबर 14696 (जम्मू तवी-काठगोदाम) 10 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक नहीं चलेगी। यह ट्रेन हर रविवार को संचालित होती है। 2027 से बदल जाएंगे दोनों ट्रेनों के नंबर गौरतलब है कि इन दोनों ट्रेनों का संचालन पहले ट्रेन नंबर 12207 और 12208 के तहत किया जाता था। वर्ष 2027 से इनके नंबर बदलकर क्रमशः 14695 और 14696 किए गए हैं।