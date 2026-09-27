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220 लोगों की आंखों की लौटी रोशनी, ब्रिगेडियर संजय मिश्रा की टीम ने रचा इतिहास, LG मनोज सिन्हा ने की सराहना

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Sun, 27 Sep 2026 12:03 PM (IST)

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने कश्मीर के टंगधार में 'ऑपरेशन दृष्टि' के तहत 220 लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई। ...और पढ़ें

टंगधार के भूमिगत ऑपरेशन थिएटर में चला 'ऑपरेशन दृष्टि'।

टंगधार के भूमिगत ऑपरेशन थिएटर में चला 'ऑपरेशन दृष्टि'।

HighLights

  1. टंगधार में 220 लोगों की आंखों की सर्जरी की गई

  2. सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने 'ऑपरेशन दृष्टि' अभियान चलाया

  3. ब्रिगेडियर संजय मिश्रा की टीम ने भूमिगत थिएटर में सर्जरी की

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र करनाह के टंगधार में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) ने एक विशेष अभियान में इस क्षेत्र में रहने वाले 220 लोगों की सर्जरी कर उनकी आंखों की रोशनी लौटाई है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की इस उपलब्धि की सराहना की है। टंगधार में आपरेशन दृष्टि के तहत एक भूमिगत आपरेशन थियेटर में मेगा आई सर्जिकल शिविर लगाकर 220 मरीजों की आंखों की रोशनी बहाल की गई।

उपराज्यपाल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से चिकित्सा टीम की इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में भूमिगत आपरेशन थियेटर में 220 लोगों की दृष्टि बहाल करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

उपराज्यपाल ने सर्जनों और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के सभी कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम का समर्पण आपरेशन सद्भावना की सच्ची भावना को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि दूरदराज के सीमावर्ती गांवों तक अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे।

आपरेशन दृष्टि के तहत आयोजित इस मेगा आई सर्जिकल शिविर में फेकोइमल्सिफिकेशन, रेटिनल और ग्लूकोमा संबंधी प्रक्रियाओं सहित उन्नत नेत्र शल्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल मानी जा रही है।

 

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