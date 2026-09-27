220 लोगों की आंखों की लौटी रोशनी, ब्रिगेडियर संजय मिश्रा की टीम ने रचा इतिहास, LG मनोज सिन्हा ने की सराहना

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र करनाह के टंगधार में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं (एएफएमएस) ने एक विशेष अभियान में इस क्षेत्र में रहने वाले 220 लोगों की सर्जरी कर उनकी आंखों की रोशनी लौटाई है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की इस उपलब्धि की सराहना की है। टंगधार में आपरेशन दृष्टि के तहत एक भूमिगत आपरेशन थियेटर में मेगा आई सर्जिकल शिविर लगाकर 220 मरीजों की आंखों की रोशनी बहाल की गई।