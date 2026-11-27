जागरण संवाददाता, जम्मू। JKPSI (पुलिस सब-इंस्पेक्टर) की आगामी परीक्षा स्थगित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। दिन में हिरासत में लेने के बाद रिहा किए गए युवाओं ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। ठंड के बावजूद अभ्यर्थी रातभर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे रहे। इस दौरान डोडा के विधायक महराज मलिक भी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया।



प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठाने के बावजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। रिहाई के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

अभ्यर्थियों ने एडीसी पर बातचीत के दौरान उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब उन्होंने साइंस कॉलेज में पिछली परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का सवाल उठाया तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

आगामी परीक्षा स्थगित करने की अभ्यर्थियों ने उठाई मांग अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा संचालन में हुई कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछली घटनाओं के बाद भी युवाओं का भरोसा बहाल नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की कि आगामी परीक्षा स्थगित की जाए और पूरे मामले में पारदर्शी जांच हो।