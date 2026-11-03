PDP नेताओं पर सख्त पाबंदी, मीडिया में राजनीतिक बयानबाजी पर लगाई रोक; पार्टी महासचिव ने जारी किया कड़ा फरमान

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने अपने प्रवक्ताओं, जिला अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को राजनीतिक घटनाक्रमों पर मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करने का निर्देश दिया है।

Q की ओर से जारी परामर्श में सभी संबंधित नेताओं को मीडिया बाइट देने और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा से बचने की हिदायत दी गई है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि इस परामर्श का गंभीरता से पालन किया जाए।