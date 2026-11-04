जम्मू में शाम होते ही सजता है 'बीमारियों का बाजार', न साफ तेल की गारंटी-ना स्वच्छता की; जांच के नाम पर खानापूर्ति

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर में सूरज ढलते ही प्रमुख चौराहों और बाजारों में स्ट्रीट फूड की रेहड़ियां सज जाती हैं, लेकिन इनके साथ ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ का खुला खेल भी शुरू हो जाता है। बिना किसी खाद्य सुरक्षा जांच और मानकों की अनदेखी कर बेखौफ मिलावटी व दूषित खाद्य सामग्री बेची जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जब शहर में इन रेहड़ियों पर ग्राहकों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, ठीक उसी समय खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह नदारद रहती है।

गांधीनगर, बाहुप्लाजा, सतवारी, डिग्याना, गंग्याल, त्रिकुटा नगर, नानक नगर, कच्ची छावनी, परेड, पुरानी मंडी, तालाब तिल्लो, जानीपुर, रूपनगर समेत लगभग सारे शहर में शाम 6 बजे के बाद चाट, मोमोज, चाप, गोलगप्पे, फ्राइड आइटम्स, फिश-चिकन की दर्जनों रेहड़ियां लग जाती हैं।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकांश विक्रेता घटिया किस्म के मसालों, बार-बार इस्तेमाल किए गए काले पड़ चुके तेल और सिंथेटिक रंगों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हद तो यह है कि अब तो रेहड़ियों को बंद करने का टाइम-टेबल भी नहीं रहा। पहले पौने दस बजे रेहड़ियां बंद करवाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। आजकल 11 बजे तक भी कई रेहड़ियां चल रही होती हैं।

दफ्तर बंद होते ही खत्म हो जाती है जवाबदेही विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि अधिकारियों और जांच टीमों की सक्रियता सिर्फ सरकारी दफ्तर के कामकाजी घंटों तक ही सीमित रहती है। शाम को जब स्ट्रीट फूड का बाजार चरम पर होता है, तब कोई भी टीम औचक निरीक्षण के लिए सड़कों पर नहीं दिखाई देती।

कभी-कभार त्योहारों या विशेष अभियानों के नाम पर की जाने वाली खानापूर्ति के अलावा कोई ठोस और नियमित कार्रवाई जमीन पर नजर नहीं आती। सख्त कार्रवाई की मांग आम नागरिक राजेश गुप्ता कहते हैं कि शाम होते ही हर नुक्कड़ पर फास्ट फूड की रेहड़ियां लग जाती हैं। तलने के लिए जिस तेल का उपयोग होता है, वह कई-कई दिनों तक नहीं बदला जाता। बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। प्रशासन सिर्फ दिन में औपचारिकता निभाता है जबकि असली जांच तो शाम 7 से 10 बजे के बीच होनी चाहिए।