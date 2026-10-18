श्रीनगर में महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार पर कांग्रेस का प्रदर्शन, IAS राजीव रंजन को हटाने की मांग

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिव (आइएएस) राजीव रंजन और (जेकेएएस) अधिकारी बीनिश वानी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले ने इतना अधिक तूल पकड़ लिया है कि अब कांग्रेस महिला मोर्चा ने सड़क पर उतर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है।

थमने का नाम नहीं ले रहा विवाद महिला अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरीं श्रीनगर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सैकड़ों महिला कार्यकर्ता जुटीं और नारेबाजी करते हुए राजीव रंजन को पद से हटाने तथा बीनिश वानी को इंसाफ देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महिला अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और प्रशासन को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।