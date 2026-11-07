सोनम वांगचुक ने लद्दाख प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग; स्टिंग ऑपरेशन का दिया हवाला

संवाद सहयोगी, लेह। लद्दाख में प्रशासन के साथ जारी टकराव के बीच जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन पर अपने और अन्य आलोचकों के खिलाफ सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया।



शनिवार को जारी वीडियो संदेश में वांगचुक ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन के अंश साझा किए। उन्होंने दावा किया कि 'लद्दाख लेंस' और 'लद्दाख विजन' नामक दो इंटरनेट मीडिया पेजों के जरिये उन्हें निशाना बनाया गया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का प्रचार किया गया।

उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया वांगचुक के अनुसार, ये पेज 14 अक्टूबर को सामने आए थे, जबकि एक दिन पहले सक्सेना ने मुंबई में एक मीडिया संस्थान के समारोह में उनके बारे में टिप्पणी की थी। उनके वकीलों की जांच में एक प्रचार एजेंसी और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच संभावित संबंधों का दावा किया गया है। हालांकि, इस पर उपराज्यपाल कार्यालय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।



वांगचुक ने अपने संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट आफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआइएल ) के खिलाफ कार्रवाई को भी प्रशासनिक उत्पीड़न बताया। अगस्त 2025 में संस्थान की जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया था। प्रशासन ने निर्धारित समय में पट्टा समझौता और प्रीमियम जमा नहीं करने तथा जमीन के तय उपयोग की शर्तों के उल्लंघन को इसकी वजह बताया था।