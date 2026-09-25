'मेरा एनकाउंटर होगा...', सोनम वांगचुक ने जताई हत्या की आशंका; लेह हिंसा के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार

डिजिटल डेस्क, जम्मू। पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने गुरुवार को लेह हिंसा की पहली बरसी पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लद्दाख के लोगों के साथ गलत व्यवहार के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम अंत तक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे।

केंद्र पर निशाना साधते हुए वांगचुक ने कहा कि लोग कहते हैं मेरा एनकाउंटर हो सकता है। मैं कहता हूं हो, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इससे देश जागेगा। लेह में हुई हिंसा और नागरिकों की मौत की पहली बरसी पर वांगचुक ने कहा कि कि चीन भी तिब्बतियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा नई दिल्ली लद्दाख के लोगों के साथ कर रही है। लेह हिंसा के लिए अमित शाह जिम्मेदार: वांगचुक वांगचुक ने दावा किया कि पिछले साल 24 सितंबर को हुई हिंसा सुनियोजित थी और लद्दाख में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिशें की गई थीं। हाल ही में दिल्ली में 'कॉकरोच प्रोटेस्ट' का नेतृत्व करने वाले वांगचुक ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की और उनसे लद्दाख में हुई हिंसा और नागरिकों की मौत की जिम्मेदारी लेने को कहा।

सभी आरोपियों के खिलाफ मामले वापस हिंसा के बाद पुलिस ने दंगा करने, सुरक्षा बलों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति जलाने के आरोप में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। पहली बरसी से ठीक पहले लद्दाख के उपराज्यपाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए हैं।

वांगचुक ने कहा कि हिंसा एक साजिश थी और लद्दाख में अशांति और सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिशों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की कि हिंसा की जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि 24 सितंबर को हुई हिंसा के पीछे कौन था।