'5 साल से नहीं बिछी तारकोल, मीरा साहिब के शेरगढ़ में खस्ताहाल सड़क पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

संवाद सहयोगी, मीरा साहिब। गांव शेरगढ़ की ओर जाने वाली 1 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क की खस्ताहाल हालत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जाने वाली सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों ने सरकार से मांग कर कहा कि जल्द से जल्द करता हाल सड़क को पक्का करने के लिए कदम उठाए जाएं| इस संबंध में स्थानीय लोगों कुलदीप कुमार चमन लाल जगदीश लाल अमित कुमार राजेश कुमार अश्विनी कुमार के मुताबिक, इस सड़क से बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है।