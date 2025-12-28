कश्मीर घाटी में 24 घंटे में आग की कई घटनाएं, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटों के अंदर आग लगने की कई घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें अनंतनाग, सोपोर, बांदीपोरा और पुलवामा जैसे जिले प्रभावित हुए। आग लगने की यह घटनाएं 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे के बीच रिकार्ड की गईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आग लगने की कई घटनाएं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर डिवीजन ने पिछले 24 घंटों में पूरी घाटी में आग लगने की कई घटनाओं पर कार्रवाई की, जबकि श्रीनगर और बडगाम जिलों से आग लगने की कोई कॉल नहीं आई। अधिकारियों ने श्रीनगर और बडगाम में आग की घटनाओं में कमी का कारण बेहतर तैयारी, लोगों में जागरूकता और आग से बचाव के असरदार उपायों को बताया।

कहां और कैसे लगी आग? आग लगने की पहली घटना अनंतनाग के यशपोरा से सामने आई, जहां मवेशियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होने वाले घास के ढे़र में आग लग गई। उत्तरी कश्मीर में सोपोर के टंगमर्ग इलाके में एक दो मंजिला तहसील कार्यालय की इमारत में आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तुरंत कार्रवाई से आग फैलने से रोक दी गई और नुकसान कम हुआ।

बांदीपोरा जिले में हाजिन इलाके के मीर मोहल्ला में एक बिजली के ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के इलाके में बड़ा खतरा टल गया। इस बीच दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के राजपोरा में आग लगने से पॉपुलर के पेड़ और लगभग 2000 घास के गट्ठे जल गए। राजपोरा के गुलशन आबाद में आग लगने की एक और घटना में दो लकड़ी के शेड जल गए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।

इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी अलर्ट अधिकारियों ने कहा कि आग और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों ने घटनाओं से निपटते समय प्रोफेशनल रवैया और हिम्मत दिखाई, मुश्किल हालात में काम किया और कुछ मामलों में प्रापर्टी की रक्षा करने और आगे नुकसान को रोकने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली। विभाग ने लोगों से एक बार फिर अलर्ट रहने और आग से जुड़ी किसी भी इमरजेंसी की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके और जानमाल की सुरक्षा हो सके।