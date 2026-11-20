जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के गुज्जर नगर के बाजार कासाबान स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने सुलझाते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर करीब 70 हजार रुपये का चोरी का सामान बरामद किया है।

बरामद सामान में स्कूल के वाशरूम और प्रयोगशाला से चोरी किए गए नल तथा मिड-डे मील तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन शामिल हैं। बीते शुक्रवार को स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि स्कूल परिसर से वाशरूम और प्रयोगशाला के नल गायब हैं। इसके अलावा मिड-डे मील के लिए रखे गए कुछ बर्तन भी चोरी हो गए हैं। शिकायत मिलने के बाद थाना पीर मिट्ठा में मामला दर्ज किया गया था।