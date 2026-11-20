जागरण संवाददाता, आरएसपुरा। जम्मू के सीमावर्ती गांव सतराईयां में शार्ट सर्किट से लगी आग में एक किसान की फसल राख हो गई। गुरुवार दोपहर किसान शैलो सिंह की 24 कनाल भूमि पर खड़ी बासमती धान की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

पीड़ित किसान ने सरकार और प्रशासन से नुकसान का आकलन करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसान शैलो सिंह और परमजीत सिंह मन्हास ने बताया कि दोपहर को उन्हें फोन पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंच कर स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक फसल नष्ट हो गई। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

सीमावर्ती गांव में पहली बार आग से जली बासमती की खड़ी फसल पूर्व पंच प्रवीण सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में किसानों को पहले भी गेहूं की फसल में आग लगने से नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन गांव में बासमती की खड़ी फसल जलने का यह पहला मामला है।

आग में पूरी फसल नष्ट होने से किसान के सामने आर्थिक संकट पीड़ित किसान शैलो सिंह के पास जितनी भी फसल थी, वह नष्ट हो चुकी है। ऐसे में किसान के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करवाकर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा दिया जाए।