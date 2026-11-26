डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर में लगातार दूसरे दिन इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहाँ न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

कश्मीर के कई अन्य हिस्सों में रात के तापमान में मामूली सुधार देखा गया, हालांकि घाटी के ज्यादातर इलाकों में तापमान अभी भी शून्य से नीचे बना हुआ है।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 3.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि काजीगुंड में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

गुलमर्ग में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज

उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुलमर्ग में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोकेरनाग में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं शोपियां घाटी के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बना रहा।

जम्मू में सर्दी का हाल? जम्मू क्षेत्र में, जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कटरा का 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल और बटोत में न्यूनतम तापमान 7.3 और 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भद्रवाह में यह 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जम्मू-कश्मीर में आगे कैसे रहेगा मौसम? इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने 30 नवंबर तक पूरे जम्मू-कश्मीर में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान जताया है। साथ ही, सुबह के समय कई इलाकों में हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।