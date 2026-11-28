जागरण संवाददाता, जम्मू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू दौरे पर हैं। वह यहां ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ में शामिल होंगे। इसे देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। कई रास्तों का डायवर्जन हुआ है तो कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसी कारण जनता को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।

ट्रैफिक पुलिस जम्मू ने इस संदर्भ में विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं।

इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए, जबकि शुक्रवार रात को ही पुलिस व सुरक्षाबलों ने परेड इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया। डोडा, किश्तवाड़ और श्रीनगर जाने वाली बसों के लिए बदला रूट बता दें कि पदयात्रा के दौरान डोडा, किश्तवाड़, रामबन और श्रीनगर जाने वाली बसें व मिनी बसें आईएसबीटी नरवाल से और नरवाल-कासिम नगर-सिदड़ा ब्रिज-टीसीपी नगरोटा मार्ग का इस्तेमाल कर रही हैं।

सांबा, कठुआ और आरएसपुरा की ओर जाने वाले वाहन वेयर हाउस से चौथे तवी ब्रिज और बेलीचराना होते हुए जा रही है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं अखनूर, पुंछ और राजौरी जाने वाली बसें भगवती नगर स्थित जेडीए पार्किंग से संचालित हो रही हैं।