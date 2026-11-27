जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू वालों के लिए जरूरी खबर है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि शहर और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे के सुधार, रीकंडक्टरिंग और कंडक्टरों को मजबूत करने के कार्यों के चलते 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक अलग-अलग तिथियों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

परेड रिसीविंग स्टेशन के 11 केवी फीडर पर रीकंडक्टरिंग, डीटीआर क्षमता वृद्धि और एलटी एबी केबलिंग कार्य के कारण 1 और 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक पक्का डंगा, मोती बाजार, पुरानी मंडी और इससे सटे इलाकों में बिजली बंद रहेगी।

मुबारक मंडी समेत कई इलाकों में 1 दिसंबर इसके अतिरिक्त, धौंथली रिसीविंग स्टेशन के फीडर डीएच-03 और डीएम-04 तथा सचिवालय रिसीविंग स्टेशन के फीडर एस-12 पर होने वाले मरम्मत कार्यों के चलते 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंजतीर्थी, कच्ची छावनी, कर्ण नगर, मुबारक मंडी और आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

वहीं इलेक्ट्रिक डिवीजन-3 के अंतर्गत करंगी रिसीविंग स्टेशन के 11 केवी फीडरों पर कंडक्टर को मोटा व मजबूत करने के कार्य हेतु 1 और 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक करंगी और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी।