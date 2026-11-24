राज्य ब्यूरो, जम्मू। दक्षिण कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ धाम यात्रा मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर सियासत गरमा गई है। पीडीपी ने इस मुद्दे को पर्यावरण संरक्षण और हिंदू आस्था से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि मीरवाइज उमर फारूक ने भी हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर चिंता जताई है।

दूसरी ओर, यात्रा मार्गों का जिम्मा संभाल रहे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने विवाद को अनावश्यक बताते हुए निर्माण कार्यों को पूरी तरह निर्धारित सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों के अनुरूप करार दिया है।



विवाद उस समय गहराया, जब समुद्र तल से करीब 3,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील के किनारे एक्सकेवेटर से खुदाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसके बाद भारी मशीनों के इस्तेमाल और कथित निर्माण गतिविधियों पर सवाल उठने लगे।

क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हिमालयी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के प्रति आगाह करते हुए उत्तराखंड में अनियोजित निर्माण के दुष्परिणामों का हवाला दिया। पार्टी प्रवक्ता ता मोहित भान ने शेषनाग की प्राकृतिक विरासत को हिंदू आस्था से जोड़ते हुए इसके संरक्षण की मांग की।



मीरवाइज उमर फारूक ने भी बेहतर यात्रा सुविधाओं का समर्थन करते हुए कहा कि विकास के नाम पर पर्यावरण से समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां रोकने की मांग की। माकपा नेता मोहम्मद युसुफ तारीगामी ने कहा कि शेषनाग झील पर जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा हैख् ज4ंगल और पहाड हटाए जा रहे हैं, वह एक बड़ी त्रासदी का कारण बनेगा।