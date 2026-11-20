जागरण संवाददाता, जम्मू। आपात स्थिति में पुलिस की मदद लेने के लिए अब लोगों को 100 के बजाय 112 नंबर डायल करना होगा। जम्मू पुलिस की ओर से इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

इसके तहत विभिन्न स्थानों पर जागरूकता बैनर लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को नए आपातकालीन नंबर की जानकारी मिल सके। पुलिस की ओर से लगाए जा रहे बैनरों में बताया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति, सुरक्षा संबंधी परेशानी या पुलिस सहायता की जरूरत होने पर लोग 112 नंबर पर काल कर सकते हैं। शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन के नंबर भी होंगे उपलब्ध इस नंबर के माध्यम से पुलिस तक अपनी शिकायत और मदद की जरूरत पहुंचाई जा सकती है। इस अभियान के तहत पुलिस स्टेशनों के संपर्क नंबरों और संबंधित पुलिस अधिकारियों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।