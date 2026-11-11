जम्मू: गांधी नगर में सरेआम नशे की हालत में घूमते मिले 2 युवक, NDPS एक्ट में केस दर्ज; खंगाले जा रहे तार

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांधी नगर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर नशीले पदार्थों के सेवन के संदेह में दो युवकों को पकड़ा है। दोनों युवक सार्वजनिक स्थानों पर नशे की हालत में पाए गए। पुलिस ने उनके खिलाफ गांधी नगर पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गांधी नगर पुलिस की टीम ने एलोरा एक्सक्लूसिव के पास एक युवक को नशे के प्रभाव में पाया। उसकी पहचान मयांग बगौत्रा निवासी बिक्रम चौक, जम्मू के रूप में हुई है। इस संबंध में गांधी नगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जगटी निवासी युवक पर NDPS एक्ट में मामला दर्ज वहीं, इसी दिन पुलिस ने गांधी नगर में ही एक अन्य युवक को भी नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाया। उसकी पहचान विशाल कौल निवासी जगटी, नगरोटा, जम्मू के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है।