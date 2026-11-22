राज्य ब्यूरो, जम्मू। योजना विकाए एवं निगरानी और युवा सेवा व खेल मंत्री मीर सैफुल्लाह ने शनिवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर तीखा सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपना जनाधार गंवा चुकी है और अब राजनीतिक प्रासंगिकता बचाने के लिए नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) का विरोध ही उसका एकमात्र सहारा रह गया है। उन्होंने पूर्व सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी के आंदोलन को भी राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश करार दिया।



मीर सैफुल्ला नेकहा कि पीडीपी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और जनसमर्थन खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी जनता के बीच अपनी जगह दोबारा बनाने के बजाय सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाकर वोट हासिल करने की रणनीति अपना रही है। उनके मुताबिक, पिछले चुनाव ने पीडीपी की राजनीतिक कमजोरी उजागर कर दी है।

सैफुल्लाह ने की तीखी टिप्पणी जेकेएसएसबी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल से जुड़े मामलों की जांच उपराज्यपाल के अधीन पुलिस और जांच एजेंसियों का विषय है। मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार को उन मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो उसके सत्ता संभालने से पहले के हैं। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी।



आगा रुहुल्ला के दोबारा विरोध-प्रदर्शन शुरू करने पर सैफुल्लाह ने सबसे तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद रुहुल्लाह के पास न संसद का मंच बचा है, न पार्टी में कोई पद और न संगठनात्मक जिम्मेदारी। ऐसे में सड़कों पर उतरना उनके लिए राजनीतिक पहचान बचाने की मजबूरी बन गया है।