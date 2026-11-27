जागरण संवाददाता, जम्मू। परेड सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण और विकास कार्यों में हो रही देरी से व्यापारियों व ग्राहकों को हो रही असुविधा पर कड़ा रुख अपनाते हुए जम्मू नगर निगम आयुक्त एवं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ आयुषी सूदन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी भी सूरत में समझौता न किया जाए और सभी अधूरे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।

दौरे के दौरान उन्होंने फड़ी वालों और दुकानदारों की समस्याओं को भी गंभीरता से सुना और उन्हें जल्द समाधान का ठोस आश्वासन दिया। वीरवार को मंडी परिसर के निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने विभिन्न विकास घटकों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अभियंताओं से प्रोजेक्ट की प्रगति पर विस्तृत फीडबैक प्राप्त किया। काम में तेजी लाने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर आयुषी सूदन ने काम की गति तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण उच्च मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि भविष्य में मंडी आने वाले लोगों और व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

इस दौरे के दौरान आयुक्त के साथ महाप्रबंधक (सिविल) सलीम-उल-सबाह, सहायक कार्यकारी अभियंता रवि सलगोत्रा सहित जम्मू नगर निगम और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। फड़ी वालों व दुकानदारों ने बयां की परेशानियां निरीक्षण के बीच स्थानीय दुकानदारों और फड़ी लगाकर गुजर-बसर करने वाले विक्रेताओं ने आयुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। व्यापारियों का कहना था कि निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण मंडी में जगह की भारी किल्लत हो गई है। सामान रखने व बेचने में परेशानियां आ रही है।

इसके अलावा, निर्माण सामग्री बिखरी होने और रास्तों के संकरे होने से ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे उनके रोजमर्रा के कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदारों ने मंडी में जल निकासी और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की मांग उठाई।