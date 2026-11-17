डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को साफ कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार शुरू करने वाली कंपनियों को नौकरी देने में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ऐसी कंपनियों को स्वीकार नहीं करेगी, जो स्थानीय स्तर पर कुशल कर्मचारी नहीं मिलने का बहाना बनाकर बाहर से लोगों को नौकरी पर रखेंगी।

जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में 30 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उनके उद्घाटन के कार्यक्रम में बोलते हुए, CM अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि कंपनियों को स्थानीय युवाओं को काम पर रखने से पहले उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए छह महीने से लेकर एक साल तक का समय दिया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और यहाँ के युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने के लिए अवसरों की आवश्यकता है।

जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने साबित की अपनी क्षमता कठुआ में लोगों को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा, 'हम यह बहाना बर्दाश्त नहीं करेंगे कि प्रशिक्षित स्थानीय युवा उपलब्ध नहीं हैं। हम आपको अपने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए छह महीने या एक साल का समय दे सकते हैं। हमारे पास अकादमियां, प्रशिक्षण सुविधाएं, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं।'

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की है और वे देश की अलग-अलग रेजिमेंटों में तथा देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरी देना ही उनके साथ होगा न्याय उन्होंने कहा, 'मुझे बताइए, क्या देश में कोई ऐसी रेजिमेंट है जहाँ आपको जम्मू-कश्मीर का कोई युवा न मिले? क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे युवा तैनात न हों? आप जहाँ भी देखें, जिस भी दिशा में देखें, आपको जम्मू-कश्मीर के युवा देश की सेवा करते हुए मिल जाएंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे युवा बस अवसरों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे अपनी छाप छोड़ देते हैं। कंपनियों को हमारे युवाओं को काम पर रखना होगा। जब स्थानीय युवा इन कंपनियों में काम करेंगे, तभी मैं मानूंगा कि हमारे साथ न्याय हुआ है। योग्य युवा मिलने का बहाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंपनी लगेगी तो बच्चे हमारे होंगे।'

फुटबॉल-हॉकी ही नहीं, दौड़ और रोइंग में भी दम दिखा रहे युवा खेलों में जम्मू-कश्मीर के युवाओं की उत्कृष्टता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, 'शायद अब तक फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों पर अधिक जोर दिया गया है। लेकिन पिछले साल, हमारे युवाओं ने दौड़, रोइंग और अन्य स्पर्धाओं में भी प्रतिस्पर्धा करने की अपनी क्षमता साबित की है।'

उन्होंने शहरी विकास के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि कठुआ इस क्षेत्र में आने वाले और यहाँ से बाहर जाने वाले सामान के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है, साथ ही यह पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है।

मुख्यमंत्री ने कश्मीर में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ी समस्या के कारण इस परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब इस मुद्दे का समाधान हो गया है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से जम्मू-कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट सुविधा मिलेगी।

किसानों की आय बढ़ाने और समस्याएं दूर करने पर जोर कृषि के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा,'जय किसान' के नारे का असली मतलब तभी निकलेगा जब किसानों की मुश्किलें कम हों, उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का उचित फल मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।'

किसानों के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक 'अनिश्चित मौसम' का जिक्र करते हुए, अब्दुल्ला ने सिंचाई के लिए बारिश पर किसानों की निर्भरता कम करने के वास्ते तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। 12 करोड़ की परियोजना से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत सांबा जिले के गगवाल इलाके में केंद्र के सहयोग से चल रही लगभग 12 करोड़ रुपये की 'कमांड एरिया डेवलपमेंट' परियोजना का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इससे सात गांवों में फैली 400 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद, इन गांवों के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया कि यह परियोजना तय समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को न केवल काम पूरा करने के लिए, बल्कि परियोजना शुरू होने के बाद कुछ वर्षों तक इसकी निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अपनी तरह की यह पहली पहल है। इससे सिंचाई के बुनियादी ढांचे, जिसमें पंप और सौर ऊर्जा से चलने वाले सिस्टम शामिल हैं, को चलाने और उनके रखरखाव का अनुभव विकसित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, 'मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह परियोजना तय समय के भीतर पूरी हो जाएगी और आपके खेतों तक पानी पहुंचेगा। मैं और मेरे साथी फिर यहां आएंगे, गेट खोलेंगे और खुद देखेंगे कि आपके खेतों में पानी पहुंच रहा है।'

भाजपा विधायक सलाथिया से क्यो बोले उमर? अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने भाजपा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया से कहा है कि भले ही वे किसी भी राजनीतिक दल से चुनकर आए हों, लेकिन दोनों पक्षों ने जनता से कुछ वादे किए हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी दोनों की है।