उमर कैबिनेट में नए सिरे से विभागों का बंटवारा, सकीना बिट्टू से छीना शिक्षा विभाग; जावेद डार को मिला वित्त मंत्रालय

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मंत्रियों के विभागों का नए सिरे से बंटवारा कर दिया। इस फेरबदल में कई मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग छीन लिए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के हाथ से खनन विभाग चला गया है और सकीना इट्टू को शिक्षा विभाग छोड़ना पड़ा। इस उलटफेर में जावेद डार ताकतवर होकर उभरे हैं। उन्हें वित्त विभाग के साथ खनन और सहकारिता विभाग भी मिले हैं। इससे पूर्व वित्त विभाग उमर अब्दुल्ला के पास ही था। पर्यटन विभाग अभी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तीन जून 2026 को डाचीगाम नेशनल पार्क में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी से खनन और लोक निर्माण विभाग वापस लेने की मांग की थी। चौधरी से खनन विभाग वापस लिया ताजा फेरबदल में चौधरी से खनन विभाग वापस ले लिया गया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग उनके पास बरकरार रखा गया है। मंगलवार को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में परिवहन व खेल मंत्री सतीश शर्मा की छुट्टी हो गई थी और चार नए मंत्री शामिल किए गए थे।

विस्तार के बाद जावेद अहमद राणा से वन एवं पर्यावरण और जलशक्ति विभाग भी वापस ले लिया गया है। वन क्षेत्रों पर कब्जे हटाने के मामले में वह अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए थे। साथ ही जलशक्ति विभाग भी लगातार विवादों में चल रहा था।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विभागों के आवंटन का औपचारिक आदेश जारी किया। हालांकि, बिजली विभाग मुख्यमंत्री ने सबसे वृद्ध सहयोगी अली मोहम्मद सागर को सौंप दिया है। जो विभाग किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं हैं,उनका कार्यभार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही संभालेंगे।