त्योहारों पर रेलवे का तोहफा: जम्मू डिवीजन से चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, जम्मू। आगामी दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे अगले महीने से 3 जोड़ी रिजर्व्ड 'फेस्टिवल स्पेशल' ट्रेनें चलाने जा रहा है, जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी, नई दिल्ली और वाराणसी को आपस में जोड़ेंगी।

इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से न केवल नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम होगा, बल्कि त्योहारों में घर जाने और धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को कन्फर्म सीट पाने में बड़ी राहत मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा, "रेलवे ने जम्मू डिवीजन से होकर तीन जोड़ी रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों के चलने से न सिर्फ यात्रियों के लिए कन्फर्म टिकट पाना आसान होगा, बल्कि उनकी यात्रा ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित भी होगी।"

जान लें ट्रेन के रूट और टाइमिंग उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन, 04604/04603 कटरा-वाराणसी-कटरा स्पेशल, दोनों दिशाओं में नौ-नौ फेरे लगाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि कटरा से चलने वाली ट्रेन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर तक हर रविवार को शाम 6:15 बजे चलेगी, जबकि वाराणसी से चलने वाली ट्रेन 6 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हर मंगलवार को सुबह 4:30 बजे चलेगी।

उन्होंने आगे बताया कि यह ट्रेन जम्मू तवी, पठानकोट कैंट, जालंधर कैंट, लुधियाना, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आलम नगर, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। दूसरी ट्रेन का भी आ गया शड्यूल प्रवक्ता ने बताया कि दूसरी ट्रेन, 04610/04609 जम्मू तवी-वाराणसी-जम्मू तवी स्पेशल, भी दोनों दिशाओं में नौ-नौ फेरे लगाएगी। ट्रेन 04610 हर गुरुवार को 1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी, जबकि 04609 हर शुक्रवार को 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी।