कश्मीर में आतंकी हिंसा के मामले में NIA की कार्रवाई, आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए 5 जगह की छापेमारी

NIA Raids In Five Place of Jammu राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) लगातार आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करने के लिए छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी ने कश्मीर में आतंकी हिंसा के षड्यंत्र के मामले में पांच जगहों पर छापेमारी की है। वहीं उन्होंने आज सुबह पुलवामा अवंतीपोरा बारामुला सोपोर और शोपियां में तलाशी अभियान चलाया है। उन्होंने आतंकियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क से जुड़े तत्वों के घरों में छापा डाला है।