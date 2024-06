Reasi Terror Attack Live Update: मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50 हजार का मुआवजा, LG मनोज सिन्हा ने की घोषणा

प्रवक्ता ने बताया कि प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।

पुलिस की सहायता और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की टीम जम्मू-कश्मीर के रियासी पहुंच गई है। एनआईए की फोरेंसिक टीम भी जमीन से सबूत जुटाने में मदद करने की कोशिश कर रही है

9 people lost their lives and 33 were injured in the terror attack.