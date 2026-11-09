जम्मू-कश्मीर: क्या सिर्फ नई राशन दुकानें खोलने से बदलेगी व्यवस्था? जमीनी जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए नई राशन दुकानों की स्थापना की योजना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहल है। आज भी कई दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए चार से पांच किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और गरीब परिवारों के लिए यह दूरी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में सरकार का नई उचित मूल्य दुकानों का खाका तैयार करना समय की जरूरत है।

जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी क्षेत्रों से काफी अलग हैं। यहां पहाड़ी, दुर्गम और बस्तियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसलिए राशन दुकानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय केवल प्रशासनिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका आधार आम नागरिक की वास्तविक जरूरत होनी चाहिए।

दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता, राशन कार्डों की संख्या और भौगोलिक पहुंच जैसे मानदंड उपयोगी हैं, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता उन बस्तियों को मिलनी चाहिए, जहां लोगों को आज भी राशन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। राशन वितरण में तकनीक का इस्तेमाल नई दुकानों में ई-पाज मशीन, इलेक्ट्रानिक तौल व्यवस्था और आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य करना पारदर्शिता की दिशा में सकारात्मक कदम है। वहीं स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को प्राथमिकता देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है।