उमर सरकार में खुली बगावत: NC के 25 विधायकों का अल्टीमेटम, सभी 8 मंत्रियों और CM के सलाहकार को हटाने की मांग

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के कुछ ही समय भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के करीब 25 विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

जानकारी के अनुसार, उपमुख्यमंत्री समेत सभी आठ कैबिनेट मंत्रियों को 15 दिनों के भीतर हटाने और मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की दो टूक मांग रख दी है। इसके साथ ही विधायकों ने मुख्यमंत्री के बेहद करीबी और राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम वानी को भी पद से हटाने का दबाव बनाया है।

यह बगावती सुर शुक्रवार शाम को उस वक्त औपचारिक रूप लेते दिखे, जब पार्टी विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर एक गुप्त बैठक बुलाई गई। बैठक में मौजूद एक विधायक के अनुसार, 18 विधायक व्यक्तिगत रूप से पहुंचे, जबकि 7 विधायक ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।

पहला बड़ा कद इस दौरान विधायकों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी के व्यापक हित का हवाला देते हुए पूरे मंत्रिमंडल को बदलने और विभागों के बंटवारे से पहले पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक विचार-विमर्श करने की बात कही गई। बैठक में शामिल एक विधायक ने इसे पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बहाल करने की दिशा में उठाया गया पहला बड़ा कदम करार दिया।