राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में परीक्षा घोटालों का सिलसिला थम नहीं रहा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा मेहनती छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उनके अनुसार, सरकार की लापरवाही और परीक्षा प्रणाली की कथित गड़बड़ियां हजारों युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में महबूबा ने कहा कि एक साल में छात्रों से करीब 30 करोड़ रुपये वसूले जाते हैं, लेकिन इतनी रकम लेने के बावजूद सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था देने में नाकाम है। उन्होंने सवाल किया कि यदि बच्चों को मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन उठाएगा?

महबूबा ने कहा कि बच्चे पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। यदि उन्हें ऐसी निष्पक्ष परीक्षा भी नहीं दी जा सकती, जिसमें वे अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ सकें, तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्होंने आगाह किया कि ऐसी परिस्थितियों में बच्चे अवसाद का शिकार हो सकते हैं।

परीक्षा विवादों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हालात में सुधार नहीं हुआ है। महबूबा ने कहा, “घोटाले पर घोटाला हो रहा है। पहले उपराज्यपाल शासन के दौरान ऐसा होता था और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी वही जारी है। आखिर बदलाव कहां हुआ? यह छात्रों के साथ बड़ा अन्याय है।”

दिल्ली में परीक्षा विवाद के बाद हुई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां जनता के जोरदार विरोध के बाद एक मंत्री को पद से हटाया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर में गंभीर स्थिति के बावजूद सरकार की ओर से वैसी जवाबदेही नहीं दिख रही। उनके मुताबिक, यहां ऐसा माहौल है मानो कुछ हुआ ही न हो।