जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस व बीडीएस की अभी भी 41 सीटें खाली, बोपी करने का जा रहा स्ट्रे राउंड का आयोजन

जागरण संवाददाता, जम्मू। दाखिले के तीन राउंड संपन्न होने के बाद भी जम्मू कश्मीर के मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस व बीडीएस की 41 सीटें अभी रिक्त पड़ी हैं। इन सीटों को भरने के लिए जम्मू कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेस एग्जामिनेशन (बोपी) स्ट्रे राउंड का आयोजन करने जा रहा है जिसमें उन विद्यार्थियों के लिए उम्मीद बंधी हैं, जिन्हें पहले तीन राउंड में किसी भी मेडिकल कालेज में दाखिला नहीं मिला है।



बोपी की ओर से जारी जीएमसी जम्मू में दो, स्किम्स श्रीनगर में एक, जीएमसी अनंतनाग में दाे, जीएमसी डोडा में दो सीटें अभी भी एमबीबीएस की खाली हैं।

वहीं श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कालेज में भी 14 व एस्काम जम्मू में आठ सीटों पर भी दाखिले किए जाने हैं। इनके अलावा गवर्नमेंट इंदिरा गांधी डेंटल कालेज में लड़कों के लिए पांच व लड़कियों के लिए आठ जबकि डेंटल कालेज श्रीनगर में लड़कों के लिए तीन और लड़कियों के लिए एक सीट रिक्त पड़ी हुई है।

बोपी के अनुसार इस दौर में सबसे पहले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और वरीयता के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। इस दौर के दौरान अपग्रेड या आवंटन के बाद रिक्त रहने वाली श्रेणी की सीटों को अनारक्षित किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सभी उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

बोपी का कहना है कि रिक्त पड़ी सीटें, वे सीटें हैं जिन्हें तीसरे राउंड में विद्यार्थियों को आवंटित किया गया था लेकिन किन्हीं कारणवश विद्यार्थी उन सीटों पर दाखिला लेने से वंचित रह गए या दाखिला नहीं ले पाए। बोपी का कहना है कि इन सीटों का आवंटन नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर किया जाएगा।