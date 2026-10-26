जम्मू के शिव मार्केट में भीषण आग, 35 से 40 दुकानें और एक होटल खाक; करोड़ों रुपये का नुकसान
जम्मू रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट में भीषण आग लगने से 35-40 दुकानें और एक होटल जलकर खाक हो गया, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
HighLights
जम्मू शिव मार्केट में भीषण आग से भारी क्षति।
35-40 दुकानें और एक होटल जलकर राख।
करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान, कारण अज्ञात।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट में भीषण आग लग गई। इस घटना में 35 से 40 दुकानें और एक होटल जलकर खाक हो गया। अनुमान लगाया गया है कि आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है।
इस घनी व्यावसायिक जगह पर आग की लपटें भड़क उठीं और बाजार से काले धुएं के गुबार उठते देखे गए, जिन्हें कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। हालांकि खबर लिखे जाने तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया।
तेजी से फैली आग
सूचना मिलने पर दमकल और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भीषण थी कि वह तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में कई दुकानें जल गईं। माना जा रहा है कि इस आग में सैकड़ों दुकानदारों की रोजी-रोटी छिन गई है।
करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान
अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि नुकसान करोड़ों में होने का अनुमान है। चश्मदीदों के मुताबिक, आग अचानक लग गई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता इसने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदार और स्थानीय लोग अपना-अपना सामान बचाने की कोशिश में जुट गए।