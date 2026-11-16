डोगरा राजपरिवार और पंजाब के बादल परिवार में जुड़ा नया रिश्ता, अमर महल में राजकुमार मार्तंड और रिया का भव्य रिसेप्शन

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के ऐतिहासिक एवं प्रतिष्ठित अमर महल में रविवार को राजकुमार मार्तंड सिंह और रिया बादल का भव्य विवाह समारोह (रिसेप्शन) आयोजित किया गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित राजनीति, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत कर नवदंपति को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया।

मार्तंड सिंह, युवराज विक्रमादित्य सिंह और युवरानी चित्रांगदा राजे के पुत्र तथा जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. करण सिंह के पौत्र हैं। यह विवाह जम्मू-कश्मीर के प्रतिष्ठित डोगरा राजपरिवार और पंजाब के बादल परिवार के बीच पारिवारिक रिश्ते का नया अध्याय है।

रिया बादल पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और वीनू बादल की पुत्री हैं। अमर महल में आयोजित इस भव्य समारोह में डोगरा संस्कृति, शाही परंपराओं और पारंपरिक मेहमाननवाजी की झलक देखने को मिली। समारोह में शामिल हुए अतिथियों ने नवविवाहित जोड़े के सुखद एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। इस अवसर पर युवराज विक्रमादित्य सिंह और युवरानी चित्रांगदा राजे ने समारोह में पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद देने वाले सभी शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया।