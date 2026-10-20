लद्दाख पुलिस में बड़ा फेरबदल, 14 IPS-JKPS अफसरों के तबादले; सांकू व चांगथांग को मिले नए SP

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। लद्दाख प्रशासन ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईपीएस (आईपीएस) और जेकेपीएस (जेकेपीएस) कैडर के 14 पुलिस अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं।

गृह विभाग लद्दाख द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पवन कुमार (आईपीएस), जो एसपी ट्रैफिक, एसपी सिक्योरिटी और एसपी टेलीकम का कार्यभार संभाल रहे थे, को नवगठित जिले के लिए एसपी, सांकू नियुक्त किया गया है। सांकू जिले के गठन से संबंधित आदेश 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था।

ऋषभ शुक्ला (आईपीएस) को एसपी चांगथांग नियुक्त किया गया है, जबकि स्टैनजिन नोरबू (जेकेपीएस) को एसएसपी जांस्कर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, स्टैनजिन लोसाल (जेकेपीएस) को एसएसपी नुब्रा नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें एसएसपी सीआईडी, लद्दाख का अतिरिक्त प्रभार छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

सोनम देचेन (जेकेपीएस) को एसएसपी सीआईडी, लद्दाख नियुक्त किया गया है। जांस्कर के एसपी के पद पर तैनात रहे रिगजिन संदुप को पुलिस मुख्यालय में एआईजी प्रोविजन के पद पर स्थानांतरित किया गया है। अल्ताफ अहमद शाह (आईपीएस) आईआरपी की 25वीं बटालियन के कमांडेंट और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल) के प्रिंसिपल बने रहेंगे। इसके अलावा उन्हें एसपी ट्रैफिक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। राजनीश गर्ग (आईपीएस) को पुलिस मुख्यालय में एआईजी पर्सनल और एआईजी क्राइम/वेलफेयर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, कोय्ये चिट्टी राजू (आईपीएस) को डीएसपी मुख्यालय, लेह नियुक्त किया गया है। जहीर अब्बास जाफरी (जेकेपीएस) को एसपी सिक्योरिटी और एसपी टेलीकॉम नियुक्त किया गया है। उन्हें एसपी प्रिजन्स का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दूसरी ओर, एजाज अहमद मलिक (जेकेपीएस) एसपी शाम के पद पर बने रहेंगे, लेकिन उनसे पहले सौंपे गए अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिए गए हैं।