'वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, जिम्मेदारी है,' LG मनोज सिन्हा का नए पुलिस अधिकारियों को कड़ा व भावुक संदेश

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस की राजपत्रित सेवाओं में नव नियुक्त अधिकारियों से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पुलिस की वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से ईमानदारी, साहस, विनम्रता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

लोक भवन, श्रीनगर में शुक्रवार को नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति आदेश सौंपने के अवसर पर सिन्हा ने कहा कि यह नियुक्ति केवल करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि ऐसे मिशन में प्रवेश है, जिसमें समर्पण, अनुशासन और त्याग की आवश्यकता होती है।

उन्होंने चयनित अधिकारियों के साथ उनके माता-पिता और परिवारों को भी बधाई दी और कहा कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन उनकी मेहनत, प्रतिभा और योग्यता का प्रमाण है। अधिकारों का इस्तेमाल न्याय के लिए करने को कहा उपराज्यपाल ने कहा कि पुलिस की वर्दी का सम्मान उसे पहनने वाले अधिकारियों के आचरण और सत्यनिष्ठा से कायम होता है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी अंतरात्मा और मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा अपने अधिकारों का इस्तेमाल न्याय के लिए करने का आह्वान किया।

पुलिस और जनता के बीच विश्वास को कानून के शासन की बुनियाद बताते हुए उन्होंने अधिकारियों से समुदाय की भागीदारी और जनविश्वास को मजबूत करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विकसित केंद्रशासित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सुरक्षा, कानून का शासन और जनता का विश्वास मजबूत रहना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि नए अधिकारी जम्मू-कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपराओं और मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए शांति, सुरक्षा और जनविश्वास को मजबूत करने में योगदान देंगे। परिवार वालों को भी दी LG ने बधाई इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने भी नव नियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्ति का दिन उनके और उनके परिवारों के लिए खुशी का अवसर है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत भी होती है।